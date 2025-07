Les pépinières régionales enregistrent une hausse des ventes

Les pépinières du Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistrent une hausse de leurs ventes cet été, malgré un début de saison marqué par des périodes de fortes précipitations ici et là. Une météo qui a d’ailleurs causé des retards dans la production, forçant plusieurs producteurs à revoir rapidement leur offre de service. Pourtant, la demande soutenue de la part des consommateurs a permis à de nombreuses entreprises horticoles de tirer leur épingle du jeu.

« Ça va très bien, on a une très belle saison jusqu’à maintenant. C’est sûr que ça a été un peu retardé en raison du climat qu’on a eu, mais on a pu rattraper le coup au mois de juin. Je peux dire que nos ventes sont en augmentation », rapporte le propriétaire de la Pépinière Boréalis, située à Jonquière, Mathieu Ouellet.

M. Ouellet explique que les consommateurs doivent parfois choisir judicieusement leurs plants, puisqu’ils n’ont pas les mêmes propriétés et la même tolérance aux grands changements météorologiques soudains.

« Au moins il y a beaucoup de pluie, pour la pousse c’est bon, mais il y a des plantes qui aiment ça et d’autres non. Par exemple, cette année, c’est une belle saison pour les vivaces, mais moins concernant les maladies fongiques qui peuvent être beaucoup plus présentes en raison de l’humidité », explique-t-il.

La demande est tout aussi importante du côté de la coopérative de travailleurs Les Serres Belle de jour de Saint-Nazaire, pour les plantes intérieures comme extérieures. L’entreprise ouverte à l’année aurait aimé avoir plus de temps pour produire cet été, mais admet que les gens sont tout de même au rendez-vous malgré tout.

« On est en liquidation présentement, donc la clientèle vient en profiter ! », mentionne la présidente, Claudia Bilodeau-Turcotte.

S’adapter

Les adeptes de jardinage veulent évidemment conserver leurs plants en bon état cette saison estivale, un entretien qui n’est pas pris au pied de la lettre d’ailleurs. C’est ce que remarque la copropriétaire des Serres Dame Nature de Saint-Gédéon, Rébéca Rouleau.

« Dans les jardins, les gens vont mettre des petits filets de protection qui laissent passer la lumière et l’humidité, mais qui protègent contre tous les petits indésirables, que ce soient des pucerons ou autres. Les changements climatiques amènent sans aucun doute la prolifération d’insectes. On n’a jamais vendu autant de filets ! On est justement à la recherche de filets plus facile à installer et plus esthétique aussi », insiste-t-elle.

Le cocktail météo vécu ces temps-ci fait en sorte que les clients seront également plus aiguillés sur les types de végétaux à planter ou non.

« Par exemple, on va les informer sur les annuelles les plus résistantes à la sécheresse, ou que les gens mettent en pot pour qu’ils puissent espacer les arrosages. Ça amène son lot d’ajustements, qu’on est toutefois en mesure d’affronter par notre expertise de longue date. »

Et les tendances de 2025 ? Mme Rouleau constate que l’aménagement de petites serres se fait de plus en plus. Quant à Mathieu Ouellet, il affirme que les vivaces de petites hauteurs sont assez populaires.

« Les gens sont vraiment dans les plantes qui ne viennent pas trop grosses, ni envahissantes. Ils recherchent souvent quelque chose de très épuré », admet-il.